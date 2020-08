In scena a Pisa 'L'Inquilino' di Marco Vichi secondo la Macchina del Suono

Teatro comico

Domenica 23 agosto 2020 alle 21,30

Piazza della Chiesa a Lorenzan (Pisa)

La Macchina del Suono presenta

L’INQUILINO

Tratto dal romanzo di Marco Vichi “L’inquilino” (Guanda editore)

Adattamento teatrale di Lorenzo Degl’Innocenti e Marco Vichi

Con Elena Talenti, Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti. Luci e musica di Giuseppe Pepe

Nell'ambito del festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto". Ogni data di questo spettacolo viene realmente registrata e il pubblico potrà accedervi attraverso un link, così da poter riascoltare il radiodramma con tutte quelle particolarità che hanno reso unica quella replica.

Cena alle 20,00 all’osteria I Vecchi Sapori ad euro 12. Ingresso allo spettacolo euro 8. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Da non perdere: la bella piazza della chiesa e la straordinaria vista sulla campagna Toscana.

Nella sala di registrazione di una radio ci si accinge a trasmettere, in diretta, un radiodramma. Gli attori si stanno preparando quando all’improvviso giunge la comunicazione che il “rumorista” non arriverà e che dovranno essere gli stessi artisti a sostituirlo. Il risultato è uno spettacolo comico-acrobatico che vede gli attori in continuo movimento. Fabrizio Checcacci è ormai ospite fisso di Utopia del Buongusto e ogni volta è garanzia di qualità e meraviglie. Con Roberto e Lorenzo sono già stati nostri ospiti con “Le opere complete di William Shakespeare”, spettacolo che ancora oggi viene replicato e che fa parte della programmazione del teatro Globe di Roma con la direzione artistica di Gigi Proietti. Il gruppo di lavoro prosegue il suo percorso di ricerca di una comicità dirompente fra testo e azione fisica; per “L’inquilino” la compagnia si arricchisce di un nuovo elemento, Elena Talenti, attrice cantante, performer di musical e doppiatrice.

IL FESTIVAL - Con l’estate, immancabile, ritorna il festival Utopia del Buongusto di Teatro Guascone (Pontedera – Pisa) che quest’anno compie ventitre anni. Diventato ormai un cult, non poteva mancare nell’anno di Covid-19 e quindi torna in una forma in divenire in cui gli spettacoli si aggiungeranno via ad un blocco di date già sicure che prendono il via domenica 12 luglio. Poi una parentesi 111 giorni fino al 31 ottobre, giornata di chiusura, in cui Guascone Teatro festeggerà la conclusione di Utopia e i suoi primi 30 anni di vita.

Come sempre, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, la manifestazione promette anche per il 2020 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventitreesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Due le cifre che l’accompagnano: circa 1400 serate in ventidue anni con oltre 185.000 spettatori.

Utopia del Buongusto si propone ancora come la più grande rete regionale di Teatro all’aperto, più che un evento raro, una buona abitudine normale e semplice. Come sempre Utopia scova e offre al suo pubblico tanti spettacoli inediti, sostenendo la nascita di nuovi copioni e la ricerca drammaturgica.

Anche quest’anno sarà un viaggio teatral - gastronomico per aie, frantoi, cortili e sagrati, sempre pronto a sedurre il pubblico con cibi ancora un po’ più buoni e spettacoli ancora un po’ più belli. Una promessa per chi incontra solo adesso la manifestazione diretta da Andrea Kaemmerle. L’atmosfera informale e birbante dei primi anni c’è sempre, ancora la stessa voglia di incontrare persone, accompagnarsi nelle notti di estate e coltivare semi di umanità. Nonostante tutto “Utopia” è tornata.

Utopia del Buongusto è un progetto realizzato da Guascone Teatro. Direzione artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella. Si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione, Federica Fiorentini, Simone Fiorentini, Florinda Vitolo e tutti i volontari che rendano possibile il festival.

