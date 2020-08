Tir in fiamme sull'A11 tra Prato Ovest e Pistoia

Alle ore 7:40 circa sull’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord è stato chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Pistoia in direzione Pisa a causa di un mezzo pesate andato in fiamme all’altezza del km 20.

Sul luogo dell’evento sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e la Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per L’Italia. Al momento si registrano 2 km di coda.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Pisa dopo l’uscita obbligatoria a Prato ovest si consiglia lungo la viabilità ordinaria di seguire le indicazioni per Pistoia dove rientrare poi in A11.

Aggiornamento delle 9.30: tratto riaperto

Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, è stato riaperto poco dopo le 9, il tratto compreso tra Prato ovest e Pistoia in direzione Pisa, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesate andato in fiamme all’altezza del km 20.

Sul luogo dell’evento, dove ora si transita su una sola corsia, si registra 1 km di coda.

La ricostruzione

L’incendio ha coinvolto un autocarro che trasportava fusti con sostanze oleose di vario genere. Il conducente ha subito accostato sulla corsia di emergenza quando si è accorto che il veicolo stava avendo dei problemi. L’incendio in poco tempo si è propagato a tutto il cassone anche a causa della tipologia di merce trasportata. Alcuni fusti sono finiti fuori dalla sede stradale finendo nella vegetazione. L’opera dei vigili del fuoco è valsa anche ad evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. Attualmente è in corso il ripristino della carreggiata da parte della Società autostrade a causa dei resti dell’incendio e per la presenza dell’olio che si è riversato sul manto stradale. Sul posto sono rimaste alcune unità dei pompieri per garantire la sicurezza degli operatori.