Insulti sessisti e razzisti contro l'avvocatessa italo-colombiana candidata per il Pd alle regionali

Pioggia di insulti e odio quelli che si sono riversati sulla pagine della candidata Pd al consiglio regionale della Toscana Monica Patiño Gomez, avvocato fiorentino di 43 anni con origini colombiane. Attiva nell'associazionismo e nella difesa dei diritti civili e nell'integrazione. Ha fondato l'associazione 'Colombianos en Toscana' e il progetto 'Mujeres Migrantes'.

Dopo aver sottoscritto la sua candidatura con il partito del Pd Firenze 1, che appoggia Eugenio Giani candidato alla presidenza della Regione Toscana, Monica Patiño Gomez ha annunciato di correre per le elezioni regionali sui social, con una nota e con un video, ricevendo molti attestati di stima e fiducia.

"Sono nata e cresciuta in Colombia ma vivo a firenze da più di 15 anni, ed è bello sentirsi parte attiva di questa città che è diventata la mia casa, che mi ha accolta nella sua amabile irriverenza, dove svolgo la professione di avvocato, dove mi sono sposata con un tifoso della Fiorentina e dove è nato e stiamo crescendo Alejandro che sulla sua carta d’identità porta il nome della città più bella del mondo. La mia è anche una passione Toscana".

Ma di contro "siamo sui social" e la candidata Pd si è vista ricoprire anche di insulti sessisti e odio, di commenti xenofobi.

"Vogliamo lasciare qualche italiano in Italia?", "Si vede che questa non è casa tua". C'è chi parla di "sostituzione etnica", chi attraverso la candidatura della Patiño Gomez attacca il Pd.

Monica Patiño Gomez risponde con la promessa di impegnarsi in materia di integrazione e immigrazione e per dare sicurezza ai giovani. "La Toscana è una regione aperta e accogliente, non è così", riferendosi agli insulti ricevuti.

Bonafé: "Noi orgogliosamente all’opposto di quei vigliacchi da tastiera "

“La nostra solidarietà a Monica Patino Gomez per gli insulti via social a lei indirizzati dopo l’annuncio della candidatura nella lista del Pd alle regionali. Noi siamo orgogliosamente all’opposto di quei vigliacchi da tastiera e delle loro aggressioni verbali. Noi ci battiamo esattamente contro quel razzismo e quel sessismo che hanno manifestato nei confronti di Monica e ci candidiamo contro chi alimenta questo clima”.

Così Simona Bonafé, segretaria del Pd toscano, sulle offese ricevute via social da Monica Patino Gomes, candidata nella lista Pd nel collegio Firenze 1 per le elezioni regionali.