Lavori in corso a Fucecchio: modifiche alla viabilità in centro

Continua l'opera di restyling del centro di Fucecchio. Dopo la nuova piazza Montanelli, l'intervento adesso riguarda le strade adiacenti fino a Piazza Amendola, in particolare via Checchi, via Pacini, via del Giglio e via Nelli. Qui sono in corso i lavori per l'asfaltatura e per la posa delle nuove pietre. Per consentire il proseguimento dei lavori in sicurezza, a partire da lunedì prossimo 24 agosto e fino a venerdì 28 agosto saranno previste alcune modifiche alla circolazione che riguarderanno varie strade del centro.

Il periodo indicato riguarda la durata totale dell'intervento di asfaltatura della zona ma, a seconda della fase del lavoro, la ditta esecutrice, per quanto possibile, con apposita segnaletica garantirà la normale circolazione dei veicoli e l'uscita dei veicoli in sosta.

Le modifiche alla circolazione previste sono le seguenti:

- divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, in via del Giglio e piazza Amendola nel tratto interessato dai lavori (i veicoli in sosta nella parte non interessata dai lavori potranno uscire da Via Pacini);

- divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, in via Pacini con istituzione di senso unico direzione piazza Amendola-Corso Matteotti ed istituzione dello stop e direzione obbligatoria a sinistra all'incrocio con Corso Matteotti;

- divieto di transito in via Montanelli (lato palazzo Baschieri e tratto antecedente Corso Matteotti) per i veicoli che dall'incrocio centrale si dirigono verso il Corso;

- divieto di transito nel tratto di via Nelli compreso tra via Machiavelli e via Checchi;

- inversione del senso di marcia e divieto di sosta (0/24) in via Machiavelli e via Curtatone e Montanara. La circolazione veicolare in questo tratto è consentita con accesso da via Donateschi e prosecuzione su via Machiavelli, via Curtatone e Montanara con uscita su piazza Cavour.

L'amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutti i cittadini al fine di non ostacolare i lavori in corso e si scusa per eventuali disagi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa