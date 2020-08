Lotto IV sr 429, Lega chiede chiarimenti al Commissario

Chiariamo che per parlare con il Commissario Annunziati non serve che interceda il Sindaco.

A seguito di necessari approfondimenti sulla conclusione del IV lotto della 429, il 4 luglio scorso il Consigliere all’Unione Eliseo Palazzo rappresentante alla commissione Infrastrutture e trasporti ha chiesto un incontro al Commissario Annunziati tramite PEC.

Mi preme ricordare che la nomina del commissario si è resa necessaria nel 2014 come figura di raccordo con l’obiettivo comune della conclusione di una strada che era in costruzione da decenni e con lo scopo di essere riferimento diretto di tutte le istituzioni e di tutti i cittadini che avessero avuto bisogno di qualsiasi chiarimento, fu istituito all’epoca un ufficio direttamente sul cantiere con il giorno di ricevimento che era il giovedì pubblicizzato da un cartello apposto al cancello di entrata.

Nel febbraio 2016 l’ufficio venne trasferito e il cartello con l’orario tolto, ciò non credo possa presupporre da allora colloqui privati e selezionati, su cui solo alcune figure politiche possono “intercedere” per avere legittimi incontri, come lascia trasparire il Sindaco nella sua attesa diretta FB perché questo significherebbe che la figura del Commissario possa essere “ostaggio” di precisi filtri e interferenze politiche e credo che ciò non renda merito alla figura e alla imparzialità di un ufficiale pubblico.

Pertanto come rappresentanza Lega sono certa che il Commissario ci comunicherà a breve una data in cui potremo avere i chiarimenti che ci sono necessari come incontrerà gruppi di cittadini che ne faranno richiesta senza bisogno di intermediari.

Castelfiorentino ormai è un paese appeso alle dirette informali del Sindaco da cui emergono personalismi e grossolane inesattezze, dirette che stanno assumendo i contorni di una televendita di basso spessore. Secondo me potrebbe essere giunta l’ora di pretendere qualcosa di diverso dai “sermoni” televisivi.

Fonte: Susi Giglioli Lega Castelfiorentino Capogruppo Candidata alla Regione Toscana