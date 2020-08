Morto Massimiliano Galliani, promessa dell'arte contemporanea aveva 37 anni

E' morto, dopo aver lottato con una malattia, l'artista reggiano Massimiliano Galliani. Aveva 37 anni. Figlio di Omar, anch'egli artista affermato, originario di Montecchio Emilia, si era dedicato alla video-arte e alla pittura.

“Sono profondamente toccato dalla scomparsa del giovane artista reggiano Massimiliano Galliani, la cui opera in campo pittorico e, con sempre maggiore frequenza e intensità, nel disegno a matita lo ha qualificato tra le maggiori promesse dell’arte italiana contemporanea". Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. "Figlio d’arte, aveva avuto il coraggio di esplorare una sua dimensione originale e personale nelle tecniche in cui il padre Omar è un maestro riconosciuto - aggiunge il direttore - i risultati sono stati eccellenti, le aspettative grandi. Scompare a 37 anni come Raffaello, l’artista del quale nel 2020 si celebra in tutto il mondo il cinquecentenario della morte. Per fortuna, dei grandi talenti, giovani o meno, nulla mai scompare definitivamente, e questo vale anche per Massimiliano".

“Se dovessi salutare Massimiliano Galliani avvalendomi di una sua immagine, lo farei con un disegno a matita realizzato nel 2019 dove un uccello spicca il volo uscito dal vuoto nero che una carta squarciata lascia intravedere - prosegue Marzia Faietti, coordinatrice emerita del Gabinetto Stampe e Disegni - una carta da disegno quasi certamente e un volo, quello della figurina che ci viene incontro, che richiama il salto esistenziale e artistico che ogni reale talento compie lungo la sua esperienza. Inevitabilmente, mi attraversa un pensiero: una vita dedicata e consolata dall’arte, per quanto breve come quella di Massimiliano, merita di essere vissuta”.