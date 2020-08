Passeggiata sulle orme della famiglia Pitti a Certaldo

Proseguono le iniziative organizzate da Pro Loco e Rione Il Vicario, in collaborazione con il Comune di Certaldo, per riscoprire storia e tradizioni di Certaldo. Sabato 22 agosto ore 18, sarà la volta di un itinerario di campagna che ci porterà a conoscere i legami del territorio certaldese con una delle più importanti e nobili famiglie fiorentine di sempre: i Pitti. Questo itinerario si svolge lungo un tracciato viario che fin dall’epoca etrusca ha messo in comunicazione la valle dell’Arno (e la colonia romana di ‘Florentia’, la nostra Firenze) con la Valdelsa e il mare. E’ qui, nelle terre toccate da questa antica strada, che trovò origine ed ebbe anche dimora una delle più importanti famiglie che hanno segnato la storia di Firenze: la famiglia Pitti. Percorrendo il crinale delle dolci colline che separano la valle dell’Elsa dalla Val di Pesa, il percorso permette di godere panorami mozzafiato e conoscere la storia millenaria di questo angolo di Toscana scandito dall’alternarsi armonioso di vigneti, oliveti, antiche chiese e villaggi intimamente legati alle fortune del casato dei Pitti.

La visita, che segue un percorso ad anello, tocca i seguenti punti di interesse storico/paesaggistico: la casa padronale Rogai-La Fornace presso il borgo rurale di Luia, il complesso rurale “Case Nuove”, Fiano, il colle dominato dall’antica chiesa prioria di San Donato a Lucardo, la via panoramica di Vela, il podere Citerna (“Paluffo”) e la via vicinale di Fichereto.

Lunghezza del percorso: 5 km

ORARI:

Sabato 22 Agosto: ore 18.00 – 20.00

Ritrovo: ore 18.00 al bivio per Luia, Strada Provinciale 79

COSTI: € 15; gratuito fino a 14 anni

Prenotazione obbligatoria, numero massimo di iscritti 15.

Per info costi e prenotazioni: 3471464195 – maria@guideintoscana.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa