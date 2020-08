Personale scolastico, dal 24 via ai test sierologici. Ecco i presidi della Sds Pistoiese

La Società della Salute Pistoiese comunica che è già attiva la prenotazione online sul sito di Regione Toscana al link https://rientroascuola.sanita.toscana.it/#/home per i test sierologici del personale docente e non docente che opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie e secondarie, statali e non statali, paritarie e private. Per quanto riguarda il territorio di competenza della SdS Pistoiese, i test inizieranno lunedì prossimo, 24 Agosto, e potranno essere effettuati in quattro diversi presidi sanitari (tre nel territorio della Valdinievole) su complessivi 24 in tutta la Regione. A Pistoia ci si potrà recare al centro prelievi in via del Ceppo 5, a Quarrata alla Casa della Salute, in via Montalbano 364, ad Agliana alla Casa della Salute, in via Curiel 1 e a San Marcello Pistoiese presso il PIOT, in via Marconi 160.

Fonte: SdS Pistoiese