Ripresa a Gavena l'attività del Canoa Club Turisti per Svago

Dopo i complicati mesi della chiusura per l’emergenza sanitaria, ha ripreso la propria attività l’Associazione Canoa Club Turisti per Svago. Attiva dal 2014, grazie anche alla stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, l’associazione è a disposizione anche in ogni sabato di questo mese di Agosto con l’obiettivo di consentire a chi già frequentava lo spazio del Lago di Gavena di tornare ad usufruirne e con l’intento di far conoscere la propria attività a chi non si fosse ancora mai avvicinato. Inserito in un contesto naturalistico di notevole interesse, il Lago di Gavena offre davvero numerose opportunità per chi voglia fare sport e per chi più semplicemente intenda godere di un ambiente immerso nel verde.

Sono ripresi i corsi e le attività di Canoa. Tra l’altro negli anni scorsi, fermo restando l’aspetto ludico e di divertimento, diversi atleti del Club sono riusciti ad ottenere risultati agonistici di assoluto rispetto a livello regionale, praticando anche la Canoa polo, attività poi interrotta, ma che l’Associazione confida di riprendere.

“Lontano da obiettivi agonistici- dichiara Eleonora Spaltro, presidente dell’Associazione- il nostro scopo è di far conoscere e di far vivere questo spazio, avvicinando all’uso della canoa, allo sport e alla natura”.

Come sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Cerreto Guidi Moreno Costagli, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi è quello di contribuire alla crescita di questo e di tutti quegli spazi che avvicinino allo sport e alla valorizzazione del territorio.

Intanto l’Associazione si sta impegnando per recuperare appena possibile il “Crazy Cartoon Race”, un divertente raduno di barchine autocostruite che avrebbe dovuto tenersi nello scorso mese di giugno.

Per chiunque voglia infine avvicinarsi alla canoa e conoscere il Lago di Gavena, è possibile fare riferimento alla seguente mail: info@canoaclubturistipersvago.it., visitare la pagina facebook dell’associazione, telefonare al n.3389355215, o recarsi direttamente il sabato presso l’impianto situato lungo la Strada provinciale Pisana.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa