Sanitari a filo muro Import For Me: la soluzione intermedia fra i sospesi e i classici

Il classico sanitario era quello con lo scarico a terra, distanziato dalla parete circa 10-15 cm con il collegamento a vista a cassetta e a muro. Gli anni sono passati, però, e per la stanza da bagno si è diffusa una maggiore attenzione a fini estetici, pur senza dimenticare anche l’aspetto pratico. I modelli di sanitari oggi più diffusi sono certamente quelli sospesi, che ormai stanno spopolando da qualche anno. I vantaggi di questo tipo di prodotto sono moltissimi.

Innanzitutto sono belli da vedere essendo adiacenti al muro e il fatto che non tocchino terra da ad essi un aspetto elegante e la sensazione di ariosità e luminosità. Grande anche la praticità, visto che si può pulire sotto con facilità e senza tubi di collegamento c’è meno accumulo di polvere e sporco di certo.

La soluzione moderna alternativa ai sanitari sospesi

Il grosso problema di questo tipo di sanitari è che non si possono montare dappertutto. Nelle case nuove gli scarichi vengono posizionati apposta, ma in caso di ristrutturazione di una casa un po’ datata con un bagno classico con scarico a terra, spostarlo da lì diventa un grosso lavoro, molto costoso e da far fare a professionisti (la cui parcella non è certo bassa).

Da un po’, tuttavia, è uscito sul mercato un modello di sanitario alternativo sia ai classici modelli tradizionali a terra, sia ai sanitari sospesi, ovvero i sanitari a filo muro. Lo scarico è a terra, come nei modelli tradizionali, ma l’estetica è molto, molto simile a quelli moderni sospesi. I costi di questo genere di sanitari sono simili ai modelli sospesi, anche se dipende dal modello specifico e dai materiali. In generale comunque se si vuole comprare un buon prodotto, potendo scegliere fra tanti modelli e colori, senza rinunciare al risparmio è possibile comprare questo genere di prodotti online da e-shop specializzati.

I sanitari filo muro di Import For Me sono tanti e diversi, quella che resta invariata è la grande qualità. I prezzi sono vantaggiosi perché con questo portale si compra direttamente dal produttore, senza intermediari, una cosa di certo molto conveniente. Vediamo quali sono i vantaggi e le caratteristiche di questo tipo di sanitari.

Sanitari a filo muro: tutti i vantaggi

I sanitari a filo muro si presentano molto belli all’occhio, eleganti, essenziali e sono per questo perfetti per i bagni moderni. Il fatto che siano a terra, tuttavia, consente, se si scelgono determinati modelli di adattarli bene anche ad altri stili di arredamento. Anche se non sono sospesi, essi sembrano solo appoggiati a terra e per questo danno all’ambiente un’aria di delicata eleganza. Il fatto che essi siano adiacenti al muro e che ospitino al loro interno il collegamento allo stesso e gli scarichi permette di nascondere tutto quanto vi sia di “sgradevole” all’occhio.

Per quanto riguarda la praticità i sanitari a filomuro lo sono di certo. Senza distacchi dal muro e tubi di collegamento si puliscono facilmente e non presentano molti punti di accumulo per lo sporco. La cassetta dell’acqua di norma è all’interno del muro stesso, in chiave moderna.