Scomparso da casa 83enne, ricerche a Montecatini Terme

Si comunica che nel pomeriggio del 19 agosto 2020 verso le ore 16:00, il signor Kalaydjieva Kostadin, 83enne di nazionalità Bulgara, non ha fatto rientro presso la propria abitazione sita in Montecatini Terme Via Doninzetti.

Kalaydjieva Kostadin è alto circa 1.70 m., corporatura magra, capelli brizzolati e non parla la lingua italiana.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni corti di colore blu ed una maglietta tipo polo di colore azzurro/grigio con strisce ondulate.

Chiunque possa fornire indicazioni utili al suo ritrovamento può contattare il Commissariato di P.S. di Montecatini Terme al numero telefonico 0572.92861.

Le ricerche di Kalaydjieva Kostadin sono iniziate il 19 agosto appena conosciuto il fatto.

E’ stato attivato presso la Prefettura di Pistoia il piano provinciale di intervento per la ricerca delle persone scomparse.

Nelle ricerche sono impegnate pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della locale Polizia Municipale e volontari della VAAB, anche con l’ausilio di unità cinofile e droni.