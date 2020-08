Si cerca Simona Bimbi, dal segnale del telefono è stata in zona San Vivaldo a Montaione

Continuano le ricerche di Simona Bimbi, la donna di 46 anni sparita da Forcoli alcuni giorni fa. Emergono però alcuni dettagli. Dalla tracciatura del segnale del cellulare della donna è emerso che la 46enne è stata anche in zona San Vivaldo, nel comune di Montaione. Il sindaco Paolo Pomponi ha lanciato un appello: "Chiunque abbia segnalazioni da fare può utilizzare il numero riportato nel comunicato [ 0571-444400, ndr]. Come comunità montaionese esprimiamo vicinanza alla famiglia della signora".

Da quando è partita in macchina da Forcoli non si hanno più notizie. Dato che è stata vista alla guida della sua vettura, per aiutare le ricerche è stato diramato il modello del veicolo con il numero di targa: si tratta di una Hyundai i10 di colore bianco con targa FE075LJ. Simona Bimbi è alta circa 1.65 cm, pesa intorno agli 85 kg, ha corporatura robusta. Ha capelli riccioluti biondi corti, occhi azzurri e pelle chiara. Al momento della scomparsa aveva delle scarpe da ginnastica rosa chiaro e, si pensa, una maglia chiara. Al polso teneva un orologio con cinturino in gomma rosso, all'altro braccio aveva un braccialetto e un bracciale di Pandora con ciondoli. Aveva una borsa chiara con farfalle rosa. Al collo un lungo ciondolo con l'albero della vita; non aveva anelli o orecchini.