Sinistra Civica Ecologista a Fattori: "Ballottaggio di fatto al primo turno. Solo noi per rafforzare la sinistra e battere la destra"

“Il candidato alla presidenza Tommaso Fattori dichiara che l'obiettivo della sua lista è portare Giani al ballottaggio. Certamente anche in politica sognare non è proibito ma lo inviterei a prendere atto del quadro reale della situazione. Le regole sono chiare: al ballottaggio si va se nessun candidato supera il 40%, e lo scenario che si prospetta è che entrambe le coalizioni superino questa soglia. Di fatto, già al primo turno, siamo di fronte a un ballottaggio e occorre quindi scegliere subito da che parte stare”.

“Scegliere tra la destra che minaccia di distruggere le basi della nostra Regione, a partire dal sistema sanitario pubblico, e una coalizione democratica e progressista in cui l'elemento di innovazione e cambiamento è costituito dalla nostra lista “Sinistra Civica Ecologista”, che è l'unica possibilità di contribuire a rafforzare le istanze della sinistra e dell'ecologismo in modo che incidano realmente nella prossima maggioranza e nella futura azione di governo regionale”.

“Se anche così non fosse, e servisse il turno di ballottaggio, non credo di poter essere smentita affermando che Fattori, pur rivolgendosi, come tutti, agli astensionisti, non potrà mai superare la candidata della Lega e arrivare secondo. Se così sarà gli farò i complimenti ma mi pare che siamo, appunto, nel campo dei sogni.

Noi invece vogliamo contribuire a battere la destra, non con i sogni e le parole in libertà, ma con i fatti, e per questo chiediamo agli elettori di sostenerci affinché il nostro programma, incentrato su sanità pubblica, conversione ecologica ed energetica, tutela e valorizzazione ambientale, lavoro di qualità, economia circolare, beni comuni, diritto alla casa, all'istruzione, abbia concretamente la forza per potersi realizzare nella prossima legislatura. Nella quale auguro certamente a Fattori di poter collaborare, ma purtroppo se potrà farlo sarà solo dai banchi dell’opposizione”.

E’ quanto dichiara Serena Spinelli, candidata a consigliera regionale per Sinistra Civica Ecologista nei collegi di Firenze 1 e Firenze 2.

Fonte: Ufficio Stampa