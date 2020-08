Talk show sul Medioevo al Castello di Monteriggioni

Si intitola ‘Medio Evo Immaginifico’ il talk show che si terrà martedì 25 agosto alle ore 21.30 in Piazza Roma a Monteriggioni castello. Il dibattito sarà presentato da Daniela Morozzi con gli intermezzi musicali di Giacomo Rossi e vedrà la partecipazione di Ugo Giulio Lurini, attore; Duccio Balestracci, storico; Francesco Ricci, docente e scrittore e Marco Valenti, archeologo. L’evento fa parte del calendario estivo organizzato tra gli altri dal Comune di Monteriggioni. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con inizio alle ore 21.30, e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19.

“Abbiamo organizzato questo talk show – afferma Marco Valenti - per parlare dell’immagine che nel tempo si è avuta del Medio Evo, gli stereotipi esistenti, come è stato interpretato, impiegato politicamente ma anche in architettura creando stili ben precisi. Un incontro che si concentrerà su come questo periodo storico è stato visto o ricostruito sulla base di quale immaginario collettivo, nella società odierna e nelle feste o rievocazioni.

Informazioni. Il cartellone estivo di Monteriggioni andrà avanti fino a settembre ed è promosso da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante, “Cinema sotto il Castello”, è ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale e toccherà il Castello e le frazioni di Monteriggioni. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it

Fonte: Comune di Monteriggioni - Ufficio stampa