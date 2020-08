Shock a Porto di Mezzo: 28enne ucciso a coltellate

Un 28enne è stato ucciso a Lastra a Signa. Il giovane, di origini marocchine, è stato ucciso a coltellate in via Livornese nell'abitato di Porto di Mezzo, ovvero la cerniera tra l'Empolese e le Signe.

L'omicidio è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, e sono in corso le indagini e e ricerche da parte dei carabinieri di Firenze. Il 28enne aveva precedenti per droga. I residenti lo hanno soccorso, hanno chiamato l'ambulanza ma il ferito è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, in corso di verifica, una o più persone in auto sarebbero arrivate a Porto di Mezzo, avrebbero colpito con un coltello o un'arma da taglio il 28enne e poi sarebbe o sarebbero fuggiti. L'omicidio potrebbe inquadrarsi in un regolamento di conti.