Vacanze in Riviera Adriatica per over 65 residenti nel Comune di Vicopisano

Due settimane in Riviera Adriatica, per cittadini e cittadine over 65 residenti nel Comune di Vicopisano, all'Hotel Mon Pays Rimini, a pochi passi dal mare e con piscina. Partenza il 30 agosto e rientro il 12 settembre.

La quota di partecipazione è di 695 Euro a persona e comprende: sistemazione in camera doppia (per la singola c'è un supplemento), trattamento all inclusive dalla colazione alla cena, servizio spiaggia con ombrellone e lettini, drink di benvenuto e polizza assicurativa sanitaria. L'Amministrazione Comunale ha compartecipato alla spesa in modo da rendere più accessibile il costo della vacanza.

Pe informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all'Auser Fornacette: 340/9019679.

"Quest'anno abbiamo riscontrato molte difficoltà organizzative a causa dell'emergenza sanitaria _ spiega l'Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini _ e ringrazio il Comune di Calcinaia, in particolare il Vicesindaco Flavio Tani, e l'Auser Fornacette, soprattutto il responsabile, Mauro Pistolesi, per questa preziosa collaborazione."

"Mi auguro _ conclude l'Assessora _ che nonostante il poco anticipo i cittadini e le cittadine over 65 possano comunque cogliere subito questa bella opportunità di vacanze al mare, in tutta sicurezza e con tante comodità. Non abbiamo voluto assolutamente rinunciare, nonostante i problemi che abbiamo incontrato, perché ci teniamo davvero molto a offrire questa possibilità ai nostri concittadini e alle nostre concittadine."

Fonte: Comune di Vicopisano