Via di Novoli, Marcheschi (FdI): "Soldi pubblici spesi e degrado visibile"

Intervento del Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) che, dopo un sopralluogo in via di Novoli, ha scritto una pec alla Regione Toscana chiedendo anche approfondimenti sulla destinazione dell’area, visto che l’asilo per i dipendenti della Giunta non si farà.

“Progetti avviati e mai finiti, lavori iniziati e fermi. Soldi pubblici spesi e degrado visibile sia per chi ci lavora sia per chi vive nel quartiere. Su segnalazione di alcuni residenti, ho effettuato un sopralluogo in via di Novoli e ho toccato con mano il degrado che dall’area del Centro direzionale di Novoli della Regione Toscana sta debordando oltre il muro di cinta sulla strada. Un problema già sollevato dai consiglieri del Quartiere 5 Matteo Chelli (Lega) e Angela Sirello (Fdi), io ho chiesto con una pec di intervenire immediatamente per ripristinare l’area del Centro direzionale. Per capire perché i lavori sono stati bloccati, se riprenderanno e come procederanno così da restituire il decoro all’intero quartiere. Vorrei anche capire quale sarà la destinazione dell’area, perché in un primo momento lì sarebbe dovuto nascere un asilo per i dipendenti della Giunta regionale, successivamente un asilo per il Comune. Ad oggi, di fatto, è rimasto un cantiere a cielo aperto totalmente abbandonato. Inoltre la sede della Regione Toscana dovrebbe essere un esempio di funzionalità ed efficienza e invece i dipendenti lavorano in edifici poco funzionali che disperdono energia, freddi d’inverno e caldi d’estate. Problemi che la Regione avrebbe dovuto risolvere da tempo”.