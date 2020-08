Viabilità, tratto di via Santomoro chiuso per interventi alla rete idrica

Per permettere interventi urgenti di manutenzione alla rete idrica, lunedì 24 agosto a partire dalle alle ore 9 in via di Santomoro a Pistoia(numero civico 29) – nel tratto tra Candeglia e Ponte dei Carabinieri - saranno vietati il transito e la sosta. Il termine dei lavori è previsto entro la giornata.

Il provvedimento è necessario per la limitata ampiezza della strada, in modo da consentire il regolare svolgimento dei lavori, tutelando l'incolumità pubblica.

Sul posto presenti cartelli di preavviso degli interventi e del percorso alternativo con indicazioni delle deviazioni in corrispondenza delle intersezioni viarie vicine alla zona dei lavori.

Il percorso alternativo per le auto si snoda nei seguenti tratti: Strada Provinciale 24, via della Pieve, via Greti e Lupicciano e via Crespole e Fabbriche. Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, sarà comunque consentita la circolazione a residenti, mezzi di soccorso e di emergenza nella zona interessata dagli scavi per la sistemazione delle tubazioni dell'acquedotto.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa