Viale IV Novembre a Empoli chiuso alla circolazione veicolare

Nei giorni lunedì 24 e martedì 25 agosto 2020 si rende necessario un provvedimento temporaneo di viabilità che riguarda la chiusura alla circolazione veicolare della strada Viale IV Novembre. Lunedì 24 agosto dalle 8 alle 17 e martedì dalle 8 fino alla fine dei lavori prevista intorno alle 14.

A seguire nella giornata di mercoledì 26 agosto 2020 verrà realizzata la segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale.

Si tratta della realizzazione dei dossi in conglomerato bituminoso in corrispondenza degli attraversamenti pedonali rialzati previsti all'interno del progetto di "Moderazione del traffico con istituzione di una zona 30 e realizzazione di percorso ciclabile in località Carraia”

COME SI ARTICOLERÀ LA CHIUSURA DELLA STRADA - La chiusura riguarderà i singoli tratti di intervento, pertanto nel corso delle giornate di lunedì e martedì, le chiusure riguarderanno: per la prima fase, il tratto da via dei Cappuccini a Via Bucherelli; per la seconda, il tratto successivo fino a via di Carraia

LE VIE INTERESSATE - I dossi che sono quattro in tutto verranno realizzati all'ingresso di viale IV Novembre, lato via dei Cappuccini, all'intersezione con via Martini, all'intersezione con via Bartoloni e nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via di Carraia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa