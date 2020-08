Accoltellamento in Darsena, scoperto aggressore dopo fuga in bici

Accoltellamento in Darsena a Viareggio, un 33enne marocchino è stato bloccato dagli agenti di polizia con il coltello ancora insanguinato dopo il tentativo di fuga in bici. Il fatto è avvenuto nella notte in via Coppino. A chiedere aiuto un 35enne marocchino, trasferito poi in ospedale. L'aggressore e il testimone, marocchino di 35 anni. Le denunce sono state fatte per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio, perché le ferite sono state dichiarate guaribili in 15 giorni. Gli investigatori pensano che le motivazioni dell'aggressione sia per traffici di droga. Negli ultimi giorni ci sono stati due omicidi di nordafricani in Toscana, uno a Lastra a Signa (Firenze) e uno nella campagna vicina a Grosseto.