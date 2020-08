Bocelli perde il cane in Sardegna: "Aiutatemi a ritrovarlo". Prevista ricompensa

Il tenore Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno lanciato un appello sui social per ritrovare Pallina, il loro cane. Si tratta di un piccolo levriero italiano beige, persosi nel tratto che va da Liscia Ruja (Arzachena) e Baia Caddinas, vicino a Golfo Aranci. L'artista di Lajatico è in vacanza in Sardegna.

Bocelli e Berti offrono una ricompensa a chi li aiuta a ritrovare il cane. Sui social hanno scritto: "Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti".