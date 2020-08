Bollicine sul Belvedere, prenotazioni aperte a Certaldo

Una selezione delle migliori "bollicine" toscane ed un'altra con i migliori spumanti dell'azienda samminiatese Cupelli saranno protagoniste della nuova edizione di "Bollicine sul Belvedere". Venerdì 4 settembre torna infatti la grande manifestazione che vede protagoniste le “Bollicine”, spumanti Metodo Classico e Charmat del nostro territorio e non solo. Edizione rivista e adeguata in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19. In programma due degustazioni guidate con la gentile partecipazione dei produttori

Appuntamento quindi al 4 settembre 2020

ore 20.00 - 24.00 in piazza Ernesto Calindri, il Belvedere di Certaldo Alto.

Costo 1a degustazione € 25,00, 2a degustazione € 20,00, entrambe € 35,00

Posti limitati

Info e prenotazioni:

info.associazionecertaldoalto@gmail.com

Elio 3397679738

Paolo 3496666997

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa