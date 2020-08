È grave ma non in pericolo di morte una bambina di nove anni caduta da cavallo a Arezzo. La piccola è caduta nel pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, in un centro equestre alle porte di Arezzo. Nella caduta, avvenuta durante una gara, la bimba ha riportato vari traumi ed è stata trasportata, dopo l'intervento del medico di gara e dell'automedica del 118, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice giallo.