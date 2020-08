Contromano in scooter non si ferma all'alt, 27enne denunciato

Transitava in Vespa contromano da via dei Serragli e ha imboccato viale del Poggio Imperiale non fermandosi all’alt di un posto di controllo della Polizia municipale. E’ successo ieri notte. L’uomo, 27 anni, olandese residente a Firenze, è stato inseguito e raggiunto dagli agenti in moto.

Rifiutatosi di eseguire le prove dell’alcol test è stato denunciato, nonché sanzionato amministrativamente per il transito contromano (167 euro). Multa anche per il veicolo privo di assicurazione (868 euro). La vespa è stata sequestrata. All’uomo sono stati decurtati 9 punti dalla patente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa