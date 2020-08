Migranti di un centro di accoglienza dove si era sviluppato un focolaio di Covid sono accorsi in strada a Massa, creando tensioni per i residenti e le forze dell'ordine. Questi ospiti sarebbero dovuti rimanere in quarantena all'interno del centro ma ieri sera una ragazza, positiva al Coronavirus, è uscita dal centro nonostante la sorveglianza sanitaria della Asl. In pochi minuti i residenti hanno chiamato carabinieri e polizia, il fuggi fuggi è stato evitato e alle 23 è avvenuto il rientro. Non ci sono al momento denunciati.