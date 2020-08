Dimissioni a pioggia in Forza Italia dopo la scelta di Mugnai

Il commento di Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze sulle dimissione dell’On. Stefano Mugnai dalla carica di coordinatore regionale di Forza Italia Toscana:

“Le dimissioni dell’On. Stefano Mugnai da Coordinatore Regionale di Forza Italia sono state improvvise, anche se prevedibili e giustificate. Le modifiche apportate dal tavolo nazionale alle liste regionali proposte dal Coordinatore, a prescindere dalla qualità e dalla rappresentatività dei candidati in lizza, dimostrano uno scarso riconoscimento del suo ruolo e della struttura del partito a livello regionale e locale. Non è in discussione dunque il merito della decisione, bensì il metodo. A mio avviso Forza Italia potrà tornare a crescere nei consensi e ad essere percepita più vicina agli interessi e alle istanze dei cittadini solo attraverso una rappresentanza territoriale espressa dalla base degli iscritti. E’ per questo che, ringraziando Stefano Mugnai per il lavoro svolto in questi ultimi cinque anni, mi auguro che il Presidente Silvio Berlusconi, subito dopo le elezioni di settembre, possa dare il via ad una stagione congressuale per l’elezione dei Coordinamenti regionali da parte degli iscritti al partito”.

Forza Italia, dopo Mugnai anche Claudio de Santi si dimette: “Capolistura a Stella una scelta calata dall’alto”

“Solidarietà a Stefano Mugnai, lascio i miei incarichi in Forza Italia”. Così esordisce Claudio de Santi, coordinatore dei Dipartimenti di Forza Italia Firenze – grande città e membro della giunta esecutiva del coordinamento cittadino del partito. Il tutto, a poche ore dall'annuncio dell’onorevole Stefano Mugnai di rassegnare nelle mani del Presidente Silvio Berlusconi le dimissioni dalla carica di Coordinatore Regionale toscano di Forza Italia, “per la scelta fatta dal livello nazionale in ordine ad una capolistura, che poi sarebbe quella di Marco Stella nella circoscrizione di Firenze, avvenuta a sorpresa dopo che a lungo era stata data per scontata la posizione al numero uno della lista dei candidati azzurri fiorentini alle prossime elezioni regionali da parte di Jacopo Cellai, coordinatore cittadino e capogruppo in Palazzo Vecchio, a cui va tutto il mio sostegno e la mia stima”.

“La mia solidarietà per Stefano Mugnai è totale – commenta de Santi – specie quando lui stesso parla di ‘un gesto dovuto verso i nostri militanti e dirigenti che si sono trovati di fronte ad una decisione poco comprensibile’. Ricordo che lo stesso Stella, coordinatore cittadino uscente, non si presentò per il passaggio delle consegne in maniera inopinata e irriverente al momento della elezione di Jacopo Cellai in quel ruolo nello scorso novembre, e ricordo soprattutto le voci che si sono rincorse sulla stampa sulle ipotesi di un suo passaggio dapprima ad Italia Viva, poi addirittura a fianco di Eugenio Giani e infine con la Lega, tutte mai da lui smentite personalmente. La mia etica politica e personale fa fatica a comprendere certi slalom, quando fino ad oggi in Toscana a livello dirigenziale abbiamo prodotto uno sforzo molto importante per ricostruire e consolidare i valori politici e morali che hanno da sempre contraddistinto Forza Italia come punto di riferimenti insostituibile per i moderati di centro destra”.

“E pensare che – aggiunge Claudio de Santi – io stesso, che avevo ricevuto insistenti richieste per essere candidato alle regionali nella circoscrizione di Livorno e provincia, pur essendo stato già candidato al Senato nel 2018 nel collegio Toscana 2, sindaco uscente di un comune dell’isola d’Elba oltre che fautore della riunificazione di due comuni isolani ed ex assessore del capoluogo Portoferraio, mi sono ritirato dalla capolistura per rispettare la volontà del coordinamento, mentre qui a Firenze la scelta, caduta dall’alto, è stata diametralmente opposta. Evidentemente sono stati messi in atto due pesi e due misure, provocando una situazione incomprensibile per i militanti e i simpatizzanti di Forza Italia”.

“Faccio comunque i miei migliori auguri ai candidati del mio partito – conclude Claudio de Santi – auspicando per Forza Italia un ottimo risultato nella prossima tornata elettorale”.

Forza Italia, si dimette anche il vicecoordinatore Mario Tenerani: “Scelta di Stella capolista ignora la volontà del partito toscano”

Intervento di Mario Tenerani dimissionario da Vice Coordinatore

“Sento l'obbligo morale di esprimere la massima solidarietà all’onorevole Stefano Mugnai che ha rassegnato nelle mani del Presidente Silvio Berlusconi le dimissioni dall'incarico di Coordinatore regionale di Forza Italia. L’onorevole Mugnai, con questo gesto, ha confermato non solo la valenza del proprio spessore politico, ma anche di essere una persona per bene. I motivi che lo hanno spinto ad abbandonare l’incarico sono i medesimi che mi inducono a rassegnare le dimissioni dal ruolo di Vice Coordinatore di Firenze di Forza Italia”.

“Quanto è accaduto negli ultimi giorni, per ciò che mi riguarda, non è tollerabile, ancorché incomprensibile. Il Coordinatore regionale di Forza Italia, insieme al Coordinamento comunale di Firenze avevano indicato una linea precisa: la capolistura nel Collegio 1 di Firenze sarebbe stata appannaggio di Jacopo Cellai, capogruppo in Palazzo Vecchio e coordinatore dal 23 novembre scorso di Forza Italia a Firenze”.

“Leader della lista per il valore dimostrato sul campo, per la capacità riorganizzativa di un partito uscito male dalle amministrative 2019 – con responsabilità politiche da ricondurre primariamente a chi aveva guidato il coordinamento a Firenze nei 5 anni precedenti – per la qualità di riaggregare un tessuto umano sfilacciato dalla precedente gestione. Senza dimenticare la lunga militanza, orfana di ombre, all'interno di Forza Italia. Protagonista del quarto mandato nell’assise consiliare di Palazzo Vecchio, avendo ricoperto negli anni anche incarichi prestigiosi come presidente di alcune commissioni e vicepresidente del Consiglio Comunale”.

“Jacopo Cellai è diventato Coordinatore dopo un regolare congresso, una votazione unanime, in un frangente di ritrovato entusiasmo seppur all'interno di un momento difficile per Forza Italia, con un'unica nota stonata: l'assenza del precedente coordinatore, Marco Stella – oggi inserito inopinatamente nella posizione di capolista nel Collegio 1 di Firenze – al congresso. Una grave mancanza di rispetto nei riguardi del partito, una dimostrazione di non conoscenza di una elementare grammatica politica”.

“Era stato, dunque, l’impegno qualitativo di Cellai a indurre il Coordinatore toscano e il coordinamento fiorentino, a scegliere senza indugio alcuno, la sua capolistura. Ma c’è di più: non ci siamo trovati di fronte ad un normale confronto, cioè scegliere un candidato piuttosto che un altro per guidare la lista, pane quotidiano della narrazione politica. In questo caso le cronache della stampa dei tempi recenti ci hanno raccontato di un clima da “calcio mercato” della politica, con l'attuale capolista al centro di trattative per passare ad altri partiti, addirittura alternativi tra loro. Quasi una ricerca compulsiva di una nuova squadra. Per chi ha sempre creduto che la coerenza sia un valore da preservare, lo spettacolo al quale abbiamo assistito è stato il Festival della mediocrità. Flaiano aveva ragione: la situazione è grave, ma non seria…”

“Tutti elementi che non autorizzavano Roma a passare sulla testa della Toscana e di Firenze. Ma non resta che prendere atto di questa triste realtà e fare, per ciò che mi consta, un passo indietro”.

“Le mie dimissioni non scalfiscono però il mio impegno per l'affermazione di Forza Italia e del centrodestra né la riconoscenza al gruppo dirigente toscano e all'amico Jacopo Cellai per la possibilità che mi è stata offerta dopo 10 anni trascorsi sugli scranni comunali di Palazzo Vecchio. Un grande ringraziamento va da parte mia anche alla base del partito, ai nostri militanti fedeli e adesso sconcertati davanti a certe rappresentazioni della politica più deteriore”.

“A Forza Italia, a loro e al nostro capolista designato Jacopo Cellai non farò mancare il mio supporto totale, nella sfida di queste elezioni regionali che vedono il Centrodestra più che mai in partita e in grado di conquistare la Toscana”.