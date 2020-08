Grillaia, Macelloni scrive a Tarrini: "Ognuno si assuma le proprie responsabilità"

A proposito della discarica della Grillaia, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni ha scritto al suo omologo di Chianni Giacomo Tarrini. Di seguito il testo.

"Mi permetto oggi, in virtù di quella lealtà che ho sempre in campo, di non condividere, in quanto inesatte, alcune affermazioni che in questo momento di campagna elettorale si prestano ad essere sfruttate per altri fini che non sono quelli della risoluzione del problema della discarica della Grillaia.

Faccio riferimento in modo particolare alla tua affermazione in cui sostieni che oramai tutto dipende soltanto dalla volontà della Giunta regionale di ritirare la delibera di approvazione del progetto; come abbiamo avuto modo più volte di confrontarci, l’adozione della delibera per l’approvazione del progetto da parte della Regione era un fatto obbligato e ritirarla innescherebbe una responsabilità giuridica contabile e penale rilevante.

Io non ho nessuna intenzione di entrare nelle soluzioni che possono riguardare il problema in oggetto, quello che vorrei è che ognuno si assumesse in pieno la propria responsabilità.

Tanto è vero che nella mozione approvata dal Consiglio regionale si dice che si può arrivare anche al ritiro della delibera di fronte a proposte e progetti diversi. Pertanto, in mancanza come attualmente pare e tu dici di progetti che non sono stati messi in campo dalle Amministrazioni locali, e quindi anche da quella di Chianni, non si può richiedere il ritiro della delibera. Questo vorrebbe dire distogliere una parte del dibattito e introdurre in modo sbagliato al centro della campagna elettorale locale per la Regione il tema Chianni, tant’è che come vedi la Ceccardi ne fa subito un tema di campagna elettorale facendo affermazioni che tanto sa, non vincendo le elezioni, che non costano nulla e ancora una volta la discarica verrebbe presa a pretesto di una polemica fine a se stessa per ragioni puramente politiche".