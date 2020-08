L'Italia non è un paese per giovani, o forse sì? L'esempio della Effe Multiservice

Effe Multiservice srl, società di consulenza per le imprese certificata ISO 9001:2015, nasce dall’ambizioso progetto del dottor Giacomo Forconi, CEO & Founder della società.

L’azienda nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura di prevenzione nei luoghi di lavoro e di igiene nelle imprese alimentari, offrendo un servizio personalizzato a seconda delle esigenze all’interno del territorio nazionale.

L’inserimento di personale altamente specializzato ha ampliato la rete di servizi offerti, tra i quali prevenzione incendi, acustica ambientale e architettonica, sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, energia e sicurezza, marketing e comunicazione. L'intento è quello di concentrare tutti i servizi di cui l’impresa ha bisogno in un unico pacchetto personalizzato.

Entrando in ufficio, o per meglio dire “spazio di lavoro”, come ci suggerisce il facility manager della società, esperto in design e progettazione di interni, si percepisce a pieno l’identità aziendale: giovane, ambiziosa ed attenta ai minimi dettagli. La cosa più sorprendente è poter vedere un personale pieno di energia e con tanta voglia di fare. Attualmente, oltre l’80% dei dipendenti ha meno di 30 anni e questo è un motivo di vanto in un mercato del lavoro che offre sempre meno opportunità ai giovani di potersi mettere in gioco.

Più nello specifico, l’azienda offre numerosi servizi, spiega l’amministratore, divisi in due macrocategorie: la compliance aziendale (sono i rischi connessi al mancato rispetto di leggi, normative e regolamenti che possono portare all’imposizione di sanzioni, multe, revoche di autorizzazioni e, nei casi più gravi, sospensione dell’attività) e attività di consulenza aziendale.

COMPLIANCE AZIENDALE

Esistono numerosi adempimenti normativi che un’azienda deve rispettare, per questo Effe Multiservice si propone di supportare i datori di lavoro nell’attività di monitoraggio della propria attività, gestendo in maniera corretta tutte le procedure di sicurezza previste, come per esempio:

- La redazione della documentazione obbligatoria per la sicurezza dell’azienda (D.lgs 81/08)

- La formazione del personale, rilasciando gli attestati di frequenza obbligatori ai fini normativi

- La preparazione dell’azienda in vista delle ispezioni da parte degli organi di controllo

- L’individuazione dei rischi la loro analisi e la continua valutazione degli stessi

- La documentazione e la formazione HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

- La consulenza in materia di acustica ambientale, architettonica e la valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro

- La prevenzione incendi, dalla progettazione all’installazione, con la successiva manutenzione degli impianti

- La documentazione inerente agli impianti di balneazione.

ATTIVITA’ DI CONSULENZA

Effe Multiservice è consapevole della complessità nel gestire ogni sfaccettatura dell’attività di impresa, per questo offre tutti i servizi di consulenza tesi al miglioramento del contesto interno ed esterno della società, tra i quali:

- Sistemi di gestione della qualità (SGQ)

- Marketing e pubbliche relazioni

- Design e progettazione d’interni

Sono stati mesi difficili per le aziende a causa dell’epidemia Sars-Covid-19 che ha portato un drastico cambiamento nelle abitudini dei dipendenti e nella gestione del lavoro. Qual è stata la situazione nelle aziende nella fase 1?

Le aziende si sono trovate a dover fronteggiare una vera e propria emergenza, nella quale, la maggior parte delle volte, non era presente una conoscenza sufficiente nel mettere in regola lo spazio di lavoro autonomamente. Effe Multiservice è stata in molti casi una vera e propria guida nei confronti di realtà di piccole e grandi dimensioni. La nostra attività non si è limitata al mero servizio di compliance, ma al costante supporto inerente agli aggiornamenti sulle linee guida del Governo. La situazione, per fortuna, sta gradualmente tornando alla normalità e questo è motivo di fiducia.

Effe Multiservice Srl

via Partigiani d’Italia, 113

50053 Empoli (FI)

Tel 0571 546352

Mail info@effemultiservice.it