Incendio di alcuni annessi agricoli in via del Castellare a Santa Croce sull'Arno, in località Le Confina, al confine con il comune di Fucecchio. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata, intorno alle ore 20.30. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelfranco e Pontedera. L'incendio è stato contenuto e non ci sarebbero feriti. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.