Incendio a Montelupo Fiorentino, interviene anche l'elicottero

Sul posto operano 12 squadre de La Racchetta di Montelupo, Lastra a Signa, Ferrone, Montespertoli, San Casciano, Scandicci. Dall'alto i lanci di un elicottero cercano di evitare che le fiamme arrivino a minacciare un ranch in quell'area.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Empoli e Firenze Ovest, che sono intervenuti assieme a volontari e elicottero gestiti dalla Soup della Regione Toscana. Per ora non si segnalano danni a persone o a strutture in zona. Ulteriori mezzi sono in arrivo per chiudere l'incendio prima che scenda la notte.

Come affermano da La Racchetta Onlus, il lavoro ė complicato dalla presenza di linee elettriche e da alcune faville che hanno acceso ulteriori piccoli incendi nel bosco. Ulteriori mezzi in arrivo per chiudere incendio prima di buio. Con molta probabilità, le operazioni di bonifica andranno avanti tutta la notte.