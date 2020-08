La Capannina di Franceschi festeggia 91 anni

Una serata in cui divertimento, bellezza, comicità e buona musica si sono unite in un mix vincente e che ha fatto divertire il pubblico. La Capannina di Franceschi ha celebrato venerdì il luminosissimo traguardo dei 91 anni con un appuntamento che per tradizione ne celebra la storia ma anche l’attualità della sua proposta di intrattenimento. Sempre al passo dei tempi. A maggior ragione nell’estate dopo il confinamento, una stagione non facile ma nella quale la Capannina ha avuto la lungimiranza delle scelte vincenti.

Ha incantato tutti con la sua straordinaria bellezza Sara Croce, ha divertito con gag e imitazioni Leonardo Fiaschi, il pubblico ha cantato e si è divertito con le musiche di Stefano Busà autentico trascinatore, come di consueto, sia al momento dell’aperitivo che in quello della cena-spettacolo che è stata il clou. Presentati da Claudio Sottili sono saliti sul palco i due ospiti scelti dalla famiglia Guidi per questa festa di compleanno.

Fonte: Ufficio Stampa