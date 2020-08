Muore mentre pesca le arselle nel mare di Viareggio

Stava pescando le arselle in mare di fronte viale Europa in Darsena a Viareggio quando un malore gli è stato fatale. Un 72enne di Capannori è morto in mattinata. Era arrivato al mare con la moglie in camper. I bagnini presenti in spiaggia (l'uomo si trovava davanti uno stabilimento balneare) sono subito intervenuti per soccorrere l'uomo. Il 118 ha inviato un'automedica e un'ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. Presente anche la capitaneria di porto per gli accertamenti.