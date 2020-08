Pannelli di vetro abbandonati in aperta campagna, due denunciati

Alla Mollaia di Sesto Fiorentino i carabinieri forestali di Ceppeto hanno accertato uno scarico di rifiuti speciali non pericolosi in aperta campagna.

I rifiuti in questione erano composti da pannelli in vetro e alcuni imballaggi in cartone, ispezionati dai militari al fine di rilevare la presenza di elementi indiziari quali documenti, etichette o altro che fossero riconducibili a soggetti identificabili. Sono stati individuati elementi riconducibili ad una ditta di Prato. Ulteriori indagini hanno confermato i sospetti dei militari e di identificare due soggetti che sono stati gli autori materiali dello smaltimento illecito.

Il titolare della ditta di Prato che conduce campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in base al T.U.A. (Testo Unico Ambientale) per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi. Stessa sorte è toccata ad un collaboratore del titolare della ditta che lo ha aiutato.

Le due persone denunciate rischiano l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 Euro.