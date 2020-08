I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti a Borgo Ribuio (Barberino di Mugello) per la ricerca di un gruppo di tre persone disperse in un bosco. Le persone sono state rintracciate e poi raggiunte dalla squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto ad accompagnarli sulla strada principale. I tre erano un po' disidratati, ma in buone condizioni e per questo motivo non è stata necessaria nessuna assistenza sanitaria.