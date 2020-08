Un parroco di 79 anni è stato ricoverato per ustioni dopo essere rimasto imprigionato in un falò acceso nel retro della chiesa di San Domenico a Prato per bruciare le sterpaglie. L'uomo è finito tra le fiamme a causa di un malore. Alcune persone che erano con lui hanno chiamato il 118, che ha pensato a inviare due ambulanze. Le condizioni del prete sono gravi, sarà trasferito al centro grandi ustioni di Pisa.