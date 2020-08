Regionali 2020, Forza Italia: i nomi per la provincia di Pisa

Forza Italia ha depositato la sua lista, in provincia di Pisa, in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, nella coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato governatore Susanna Ceccardi.

La lista è composta da 4 uomini e 4 donne.

1. MATTOLINI LEONARDO, 64 anni, ingegnere di Ponsacco, vicecoordinatore del partito provinciale;

2. MANNARI ELENA, 27 anni, di Pisa, progettista meccanico per una multinazionale, responsabile provinciale di Forza Italia Giovani;

3. BENOTTO GABRIELE, 67 anni, pensionato, vicecoordinatore del partito provinciale e coordinatore comunale a San Giuliano Terme;

4. CIAMPI PATRIZIA, 62 anni, di Buti, insegnante di scuola primaria, istituto comprensivo Bientina-Buti;

5. BUSCEMI RICCARDO, 54 anni, di Pisa, cattolico, laureato in Economia e Commercio, direttore di banca, capogruppo Forza Italia e Vice Presidente del Consiglio Comunale di Pisa;

6. MATTEUCCI GIOVANNA, 46 anni, Dottoressa in Scienze politiche;

7. BUONFIGLIO PASQUALINO, 56 anni, di Volterra, pensionato dell’Arma dei Carabinieri;

8. GABELLIERI LISA, 47 anni, di Volterra, titolare di agenzia di viaggi.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, dichiara "abbiamo costruito una squadra che rappresenta, per curriculum e levatura, un’ottima classe dirigente.

Nel compilare la lista abbiamo guardato e onorato il valore e l'impegno di militanza e al senso di appartenenza alla comunità politica locale, alle esperienze, alla società civile, ai professionisti ed anche al consenso dei nostri uomini e donne che lavorano ogni giorno, con passione ed entusiasmo, sui vari territori della nostra provincia.

I nostri candidati, preparati e competenti, in grado di dare un contributo significativo e di sostanza all’attività di governo della Toscana, saranno impegnati in tutti i comuni della nostra provincia per far conoscere le proposte e le idee per il futuro della regione e poterle trasformare in azioni concrete a favore delle comunità locali.

Inoltre, ricordiamo che la nostra sede provinciale, in piazza Solferino, n. 12, a Pisa, è aperta tutti i giorni. per incontrare i cittadini e condividere prospettive e progetti per il nostro territorio e le nostre città.

I candidati della lista Forza Italia-UDC, esempio di maturità politica in un momento in cui i moderati devono far sentire la loro voce, saranno decisivi per il centrodestra, per il riscatto e il futuro della nostra bellissima Toscana".