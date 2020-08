Regionali 2020, Partito Comunista: i candidati nel Pisano

"Nelle ultime settimane i militanti e i giovani del Partito sono stati presenti nelle piazze e nelle case del popolo di tutta la Toscana impegnandosi per la raccolta delle firme necessarie per presentare il partito alle elezioni. L'obiettivo è stato raggiunto. In Toscana sono state consegnate oltre 4000 firme superando il numero minimo richiesto. Grazie al nostro impegno e a quello di tutti i simpatizzanti che ci hanno aiutato e che hanno sottoscritto le nostre liste, i comunisti continuano a crescere nella società e nelle lotte e consolidano la loro presenza sulla scheda elettorale, come ormai facciamo in pianta stabile dopo le politiche del 2018, le europee del 2019 tante elezioni amministrative in città importanti come: Firenze, Pisa, Massa e Arezzo.