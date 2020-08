Salvini fa rispondere la Lega Pontedera alla lettera di Nardini

"Cara signora Nardini,

per un attimo avrà letto anche lei nei nostri occhi lo sconcerto e lo stupore nel vederla in fila insieme a tutti coloro che volevano farsi un selfie con il nostro capitano Matteo Salvini e abbiamo pensato che anche lei in cerca estrema di visibilita' si fosse messa in coda a tale scopo. O peggio, travolta dai fatti che si stavano svolgendo davanti ai suoi occhi dove una folla oceanica e festante accoglieva il nostro segretario e la nostra futura Presidente della Regione Susanna Ceccardi in confronto al gazebo del suo Partito Democratico nel quale regnava il deserto assoluto, si fosse cosparsa di cenere il capo e fosse venuta a chiedere in ginocchio un ultimo posto nelle nostre liste visto che come avrà capito il suo tempo sta per scadere e molto probabilmente dal 21 Settembre dovrà anche lei mettersi in cerca di lavoro.

Dopo il pericolo scampato abbiamo appreso poi che era venuta da coloro che definisce quotidianamente fascioleghisti xenofobi omofobi e razzisti e chi ne ha di più più ne metta, a consegnare una lettera, che per essere tale andrebbe firmata altrimenti rimane come infatti è un mero volantino di propaganda elettorale, nelle mani del nostro Segretario Matteo Salvini, e questa ci lasci dire, è solo una provocazione alla quale noi le abbiamo risposto con un sorriso ed un saluto come è nostra abitudine.

Ma veniamo al contenuto, si fa per dire, della sua iniziativa. E qui dimostra tutta la sua pochezza iniziando da subito con un attacco becero alla Sanità Lombarda senza il minimo rispetto per le vittime che ci sono state, e distorcendo completamente la realtà visto che come Consigliere regionale uscente saprà benissimo che anche dalla nostra Regione Toscana ogni anno migliaia di pazienti vanno a farsi curare in Lombardia e nelle eccellenze ospedaliere che per loro fortuna hanno.

Non poteva mancare poi la questione dei 49 milioni "spariti", e qui le ricordo ma ne è a conoscenza, che tale cifra corrisponde alla pena, sproporzionata, comminata al soggetto politico Lega Nord, e che l'effettivo ammanco è di almeno 10 volte inferiore. Uniamo queste due sue illazioni e le domandiamo: perché non ci dice dove sono finiti i 400 milioni di euro della Asl di Massa? E dei 7 milioni per i ventilatori mai arrivati? Ci risponde o vuole che le consegnamo una lettera firmata? E per finire ci chiede come mai per ogni competizione elettorale presentiamo sempre Susanna Ceccardi chiedendoci se non abbiamo nessun altro... beh, qui la risposta è fin troppo semplice.. vede noi possiamo vantare tra le nostre fila la campionessa indiscussa di vittorie elettorali, ha vinto le amministrative a Cascina dopo 70 anni di vostro malgoverno, è stata campionessa di preferenze per Europee, e chi altri se non lei?

Invece voi schierate come vostro candidato il campione indiscusso delle umiliazioni e degli incarichi mancati, colui che da 40 anni è sullo scenario politico toscano e da 40 anni promette, e non mantiene, le solite cose. Ecco signora Nardini, e qui concludiamo, ma non avevate proprio nessun altro da candidare?

P.S. Rispondiamo noi alla sua lettera perché così ci ha chiesto il nostro Segretario Federale."

Giorgio Petralli Commissario Lega Pontedera

Antonio Pericle Tecce Candidato Consigliere Regionale