Maestra scomparsa, parla il marito: "Il lockdown le ha pesato"

Si cerca ancora Simona Bimbi, maestra di 46 anni e madre di due figlie, scomparsa da Forcoli (Palaia) dal 18 agosto scorso. Il vice prefetto vicario di Pisa Nicola De Stefano ha affermato che le forze di polizia e di soccorso stanno cercando in prima istanza l'auto, per poter restringere il raggio delle ricerche. L'area è ancora quella di Palaia e Montaione, che la donna conosceva molto bene.

"Il lockdown le ha pesato molto, era preoccupata perché non aveva un lavoro da dipendente, aveva investito in un'attività speranze e fiducia". Così il marito Maurizio Cheli, dal quale Bimbi si era separata da circa un anno, nonostante vivessero in due case diverse ma nello stesso pianerottolo. Simona Bimbi è titolare di una cooperativa per servizi educativi per l'infanzia assiemne ad altre maestre. "Le nostre figlie stanno vivendo un momento drammatico - conclude Cheli - ma sono convinte che la loro madre tornerà a casa".