Spaccio di eroina e cocaina, due arresti a Pisa

Continuano gli arresti a Pisa per detenzione e spaccio. Un 33enne e un 18enne sono finiti in manette in due distinte operazioni da parte dei carabinieri.

Il 33enne è stato sorpreso dai militari con oltre 62 grammi di eroina, oltre 16 grammi di cocaina, oggetti per il confezionamento delle dosi e la somma di 1545 euro in contanti, di verosimile provenienza illecita. L'uomo è finito al Don Bosco.

Il 18enne invece è stato visto mentre cedeva mezzo grammo di eroina a una persona del luogo. Il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo..