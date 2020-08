Teatro nel Bicchiere a Scansano, il programma completo

Parte il festival Teatro nel Bicchiere a Scansano. Di seguito il programma completo.

P R O G R A M M A

SABATO 22

restart 21/1.00 KA:LU Real Back – il passato è il risultato _ Centro storico un’installazione interattiva esplora la contrapposizione che stiamo vivendo in questa “civiltà digitale”; una vita ed una identità digitale che ci riempie il tempo privandoci dello spazio. Due direzioni antitetiche si osservano, tu, protagonista, sceglierai dove posizionarti, come agire sullo spazio, come cambiare il futuro. Real Back è una macchina del tempo.

Luca Cataldo (Ka:lu) artista multimediale attivo dagli anni 2000 nell'underground romano, partecipa ai migliori festival internazionali con installazioni audio/visive immersive.

restart 21/1.00 KA:LU Real Back – il passato è il risultato _ Centro storico un viaggiatore alla volta ingresso gratuito (0 – 100 anni) 21.30 BALLETTO CIVILE M.A.D. – Museo Antropologico del Danzatore _ Parco delle Rimembranze (Monumento) ANTEPRIMA NAZIONALE ! I corpi stanno in uno spazio protetto, un luogo a metà tra una teca e una serra, dove il pensiero creativo è esploso. Ogni capitolo offre una detonazione, un tentativo d' esposizione, un pezzo unico. Li accomuna un disegno sonoro che, come una preghiera laica, fa da sottofondo creando una partitura orchestrale, da cui emergono i pensieri di ogni individuo isolato nel proprio microcosmo. Un museo en plein air, fatto di storie di uomini e donne che hanno dedicato il loro corpo al tempio sacro della Danza.

Guardate questo spettacolo come dei giganti, la nostra casetta d’arte è fragile e ci separa da voi solo una parete sottile, ci colga con amore e sia lieve il vostro sguardo.

ideazione Michela Lucenti

danzato da Maurizio Camilli, Loris De Luna , Francesco Gabrielli, Maurizio Lucenti, Alessandro Pallecchi, Matteo Principi, Emanuela Serra, Giulia Spattini.

Balletto Civile è un collettivo nomade di performer, rappresenta un unicum nel panorama della scena italiana. Tra i vari riconoscimenti ottenuti citiamo il Premio Hystrio, Premio ANCT, Premio Danza & Danza, Premio Roma Danza. Collabora produttivamente con enti italiani ed esteri, tra cui Neukoellner Opera di Berlino e Musiktheatertage di Vienna. Questo spettacolo, qui in anteprima, debutterà al Festival Oriente Occidente di Trento Rovereto.

Spettacolo su prenotazione

Ingresso €15

VENERDI 28 ore 21.30 LE VIE DEL FOOL Requiem for Pinocchio la scoperta dell’Esistenza

_ Piazzetta Ferrucci Pinocchio è un pretesto, uno sguardo preso in prestito dal quale osservare il quotidiano con occhio limpido e ribelle. Un'analisi attenta e reattiva rispetto ad un quesito significativo della vita: cosa significa essere umano? Il burattino diventato umano suo malgrado, si stacca dal testo di Collodi, per destreggiarsi nel nostro mondo dove la favola non è che un lontano ricordo, una delle tante versioni dei fatti.

Un frullato pop: riecheggia Bene nell’offrire la parola, De Andrè e Battiato. Un talento cristallino, quello di Simone Perinelli, capace di restituire un ritmo interno alla parola nella sua espressione teatrale.

di e con Simone Perinelli

aiuto regia e consulenza artistica Isabella Rotolo

regia di Simone Perinelli

spettacolo su prenotazione, posti limitati

Ingresso €15 (12-100 anni)

"Nuova Communitas" 2020 è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Scansano con il prezioso aiuto della ProLoco e della Comunità tutta. RICORDATI DI PRENOTARE 3488432778

teatronelbicchiere@gmail.com RICORDA LA MASCHERINA !

Direzione artistica Alessandra Lazzari e Tanita Spang

durante il festival il Museo Archeologico e della Vite e del Vino sarà aperto in notturna 19/23.00

Fonte: Ufficio stampa