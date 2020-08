Tnt Empoli, 29 medaglie in vasca a Firenze

Eccellenti risultati per i portacolori del T.N.T. Empoli nella rassegna regionale estiva (concentramento B) svoltasi alla piscina ‘Costoli’ di Firenze in vasca di 50 metri. In tale manifestazione, valida per il campionato italiano di Categoria su base regionale, i biancazzurri hanno ottenuto 29 medaglie complessive nelle diverse categorie, centrando 8 vittorie.

Sul gradino più alto del podio sono saliti per due volte Andrea Zannelli (classe 1999) nei 50 e 100 dorso maschili Senior ed Ester Iula (nata nel 2004) sui 200 farfalla e 400 misti femminili Juniores. Gli altri successi sono stati colti da Linda Caponi (1998) nei 200 stile Senior; Alice Lupi (2004) sui 50 dorso Juniores; Daniele Toni (2000) nei 200 farfalla Cadetti e Alessio Daini (2002) sui 400 stile Juniores. Alle 11 piazze d’onore hanno contribuito pure gli atleti appartenenti alla categoria Ragazzi: Matteo Prislei (2004) nei 400 misti, 100 e 200 dorso e Anita Savino (2006) sui 100 farfalla. Si sono poi classificati secondi: Andrea Zannelli nei 50 stile; Daniele Toni sui 100 farfalla; Kevin Cortini nei 200 farfalla Juniores; Rebecca Bellucci (2004) sui 200 farfalla Juniores; Anita Mori (2005) nei 200 dorso Juniores; Alice Lupi sui 50 farfalla e Giulia Gabellieri (2004) nei 400 stile Juniores. Il bilancio della società presieduta dal dt Giovanni Pistelli ha inoltre registrato 10 terzi posti: Niccolò Dini (2005) nei 200 rana, 200 e 400 stile Ragazzi; Stefano Borzellino (2005) sui 200 farfalla Ragazzi; Anja Cerbioni (2005) nei 400 stile Juniores; Ester Iula sui 200 misti; Noemi Fiaschi (2004) nei 200 rana Juniores; Viola Masotti (2004) sui 100 farfalla Juniores; Anita Savino (2006) nei 200 misti Ragazzi e Rebecca Bellucci sui 400 misti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli