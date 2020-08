Trovato con soldi e chiave di auto rubata, denunciato a Livorno

Nel corso della notte i Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana”, unitamente al personale del N.O.R. – Sezione Radiomobile, ha deferito in stato di libertà un giovane di origine tunisina per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Il personale della S.I.O., intorno alle ore 3 si fermava per effettuare un controllo dei soggetti presenti in Piazza Garibaldi a Livorno. Uno di questi, già penalmente censito, anche se appena maggiorenne, notando la presenza dei militari dell’Arma, sembrava voler evitare il controllo comportandosi in maniera evasiva.

Il ragazzo ha destato l’attenzione dei Carabinieri, è stato perquisito e trovato in possesso di poco più di 700 euro in contanti e della chiave di un’autovettura.

Nelle immediate vicinanze, il personale della Sezione Radiomobile, intervenuto in supporto, individuava il veicolo corrispondente alla chiave in una Fiat Panda, risultata essere oggetto di furto verosimilmente nel pomeriggio precedente. All’interno dell’autovettura venivano rinvenute 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un ammontare complessivo di circa 2,8 grammi.

Unitamente al personale della S.I.O., il personale della Sezione Radiomobile ha condotto il giovane c/o gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile per le formalità di rito, a cui è conseguita la denuncia in stato di libertà per lo stesso.

L’autovettura è stata prontamente restituita ai legittimi proprietari.