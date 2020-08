Bagnante colpita da sasso alla testa, soccorsa via mare

I vigili del fuoco del comando di Livorno, su richiesta della Capitaneria di Porto, sono intervenuti intorno alle ore 12.30 a Calignaia, per soccorrere una bagnante colpita alla testa da un sasso.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha trovato il personale del 118 che già aveva stabilizzato la malcapitata e dopo aver scelto il mare come strada più sicura e rapida per poterla portare via, hanno allertato il distaccamento portuale. Da lì è subito partito un gommone per il recupero della signora che veniva portata al moletto di Antignano dove ad aspettarla c'era un'ambulanza del 118 con medico a bordo.