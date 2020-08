BeeRiver conquista la Lunigiana

Venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 la città di Pontremoli accoglierà l’edizione estiva di BeeRiver. Il tracciato del fiume Magra BeeRiver condurrà nel cuore della Lunigiana le molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale. La natura incontaminata, i paesaggi collinari e il piacevole clima di fine agosto rendono Pontremoli un contesto ideale dove assaporare le produzioni brassicole di alta qualità targate BeeRiver, ascoltare buona musica e gustare le proposte gastronomiche della Lunigiana.

BeeRiver Pisa

Ideato nel 2016, BeeRiver è un evento organizzato dalla Casa della Città Leopolda di Pisa che ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi italiani dedicati alla birra artigianale. Grazie a questo successo, il Comune di Pontremoli ha avuto l’intuizione di trasferire questa esperienza nel in Lunigiana. Agli appassionati di storia locale piacerà ricordare come Pisa e Pontremoli siano uniti dalla figura del Granduca Pietro Leopoldo, che nel 1790 consegnò al comune della cittadina della Lunigiana l’ultimo cannone del Castello del Piagnaro per fonderne il bronzo e realizzare la campana civica. Il Granduca Pietro Leopoldo era il nonno di Leopoldo II di Toscana, che promosse la costruzione della linea ferroviaria Firenze Pisa Livorno e della Stazione Leopolda di Pisa.

I birrifici

Le spine saranno dedicate ai birrifici artigianali selezionati dal comitato scientifico coordinato da Simone Cantoni e Daniele Maccheroni: Birrificio sul Mare dalla costa del Granducato, La Spezia Brewing Co. e Taverna del Vara dalla Liguria, Argo e Green Dog Brewery dalle provincie di Parma e Piacenza, Filo di Lana dal Piemonte.

I visitatori riceveranno come dono di benvenuto una guida tascabile dedicata alle diverse tipologie di birre esistenti, che potranno conservare e portare con sé per le future occasioni di approfondimento brassicolo. Saranno inoltre proposti due laboratori per esplorare l’universo che ruota intorno al mondo della birra artigianale e i possibili accostamenti con le specialità alimentari del territorio.

Le specialità brassicole troveranno un adeguato accompagnamento con una selezione di vintage food truck e ristoranti agricoli. Specifica attenzione è riservata ai visitatori che seguono regimi alimentari speciali attraverso la presenza di alcune tipologie di birra senza glutine e di una selezione di proposte vegetariane e vegane.

Colonna sonora

Venerdì 28 agosto le degustazioni saranno accompagnate dalle h 21.30 da una selezione musicale rock, easy listening, revival. Sabato 29 agosto i Rock Of The Pops coinvolgeranno il pubblico con i successi in chiave rock che hanno segnato i fantastici anni ’90, l'epoca del Festivalbar, del boom di MTV, delle scarpe con le luci e delle tute acetate. La band presenterà una versione arrangiata con amore e stile dei classici tormentoni che ognuno ha sentito almeno una volta alla radio, in uno spot pubblicitario, in una sigla di un programma televisivo, in un film. La band è composta dalla cantante Soul Michela Messy, dal chitarrista dei Betta Blues Society Lorenzo Marianelli, dal bassista Marco “Zorro” Doni e dal batterista Giovanni “Ciancia” Boschi dei Venus in Furs.

Modalità di svolgimento

L’evento si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle misure di sicurezza, con ingresso contingentato, mascherine, misurazione della temperatura, sanificazione. Per favorire un ingresso ordinato è gradita la prenotazione attraverso il sito web www.beeriver.it. Senza prenotazione sarà possibile entrare compatibilmente con il limite di capienza determinato dalle norme di sicurezza.

Le degustazioni avverranno nei calici BeeRiver dietro presentazione dei gettoni in vendita all’ingresso della manifestazione. Per ogni degustazione è necessario un gettone.

I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza obbligo di acquisto dei gettoni per le degustazioni.

Organizzazione

BeeRiver Estate 2019 è un evento promosso dal Comune di Pontremoli e dall’Associazione Casa della Città Leopolda di Pisa.

Come arrivare

Pontremoli dista in auto 86 Km da Parma, 133 Km da Genova, 40 Km da La Spezia e 77 Km da Viareggio. La stazione ferroviaria di Pontremoli si trova sulla tratta Parma-La Spezia. È possibile raggiungere la cittadina in treno dalle città di Parma (la tratta presenta un solo cambio a Berceto dove il treno viene sostituito da un autobus), Genova (con l’unico cambio a La Spezia), La Spezia e Viareggio.

Orari di apertura

Venerdì 28 settembre h 17.00 - 1.00

Sabato 29 agosto h 17.00 - 01.00

Sito web con il programma completo: www.beeriver.it.

Nota sul movimento brassicolo

Il movimento microbirrario toscano sta attraversando una fase di decisa effervescenza: all’interno di un’ideale graduatoria nazionale la Toscana si attesta con circa cinquanta birrifici nella seconda fascia, in linea con Emilia Romagna e Veneto e alle spalle delle potenze storiche Lombardia e Piemonte, epicentri del fenomeno a partire dalla metà degli anni Novanta. Nella regione del Granducato il comparto brassicolo legato ai siti produttivi piccoli e molto piccoli ha raggiunto un livello di radicamento esteso, solido e apprezzato. A differenza delle produzioni industriali, il movimento artigianale privilegia il corredo sensoriale offrendo un esperienza gustativa basata sulla qualità degli ingredienti, i processi produttivi e le influenze delle tradizioni territoriali.

