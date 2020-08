Discarica delle Grillaia, Arcenni e Bagnoli: "Ruspe sono atto di arroganza"

“Apprendiamo dalla stampa che le ruspe sono già al lavoro per realizzare le vasche per l’amianto nella discarica delle Grillaie. Si tratta di un atto di arroganza di fronte al quale occorre che la Regione Toscana prenda una posizione netta”. A sottolinearlo sono Matteo Arcenni di FdI e Matteo Bagnoli, candidato in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia alle elezioni del 20 e 21 settembre. “Non è possibile, infatti, che la mozione di Fratelli d’Italia votata all’unanimità e che impegnava la regione a rivedere l’autorizzazione al progetto, venga disattesa in modo così evidente. Dove sono adesso i consiglieri regionali del centro sinistra che in questi mesi si sono fatti belli manifestando al fianco dei cittadini? Hanno già messo la testa sotto la sabbia e faranno finta di niente? Noi torniamo a gran voce a chiedere un intervento urgente e indifferibile. Meno discariche in Valdera e una maggiore valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e turistiche. La Regione riveda l’autorizzazione al progetto e convochi il gestore e i comuni interessati per fissare le modalità per una corretta gestione del post mortem della discarica per la chiusura definitiva del sito”.

Fonte: Ufficio Stampa