'Effetto Venezia e dintorni', strade e piazze tirate a lucido dopo gli eventi della kermesse

I primissimi giorni di “Effetto Venezia” registrano risultati di rilievo anche sul fronte della pulizia e dell’igiene delle strade.

Ciò è attribuibile all’attenzione che i cittadini stanno riservando all’utilizzo degli eco-point per la raccolta differenziata posizionati in vari punti strategici del perimetro interessato dagli eventi, dall’accortezza degli esercenti nel corretto conferimento dei rifiuti e, soprattutto, dall’impegno straordinario degli operatori di AAMPS e AVR che in poche ore, tra la notte è la mattina, ristabiliscono le migliori condizioni di igiene e decoro per la soddisfazione generale degli abitanti del quartiere e dei commercianti, ambulanti e non.

Da sottolineare anche la validità del supporto dei volontari del Comitato Rifiuti Zero e degli addetti alla comunicazione di Aamps che risultano sempre a disposizione dei fruitori della manifestazione presso l’info point in piazza del Luogo Pio (lato via A. Garibaldi), dalle ore 20.15 alle 23.45, per dare informazioni ai cittadini e per raccogliere segnalazioni di criticità a cui eventualmente fanno seguito immediati interventi risolutivi.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa