Elezioni regionali, Eugenio Giani in provincia di Pistoia

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali. Il candidato del centrosinistra Eugenio Giani sarà in provincia di Pistoia martedì 25 agosto per una giornata interamente dedicata al territorio, organizzata dal Partito Democratico provinciale e da quelli di Quarrata e Serravalle Pistoiese.

Alle ore 19 Giani sarà a Casalguidi al circolo Arci Milleluci (via Fratelli Cervi) dove incontrerà i cittadini per un aperitivo e proporrà le sue idee per la Toscana. Per prendere parte all’aperitivo, considerate le misure anti-Covid, è necessario prenotarsi al numero di telefono: 339/7413944.

La cena e il dibattito, insieme anche al Segretario provinciale del Partito Democratico Pier Luigi Galligani, si terranno invece alla festa de l’Unità di Quarrata al circolo Arci Parco Verde (via Galigana 417); anche in questo caso serve confermare la presenza al numero: 0573/72952.

Saranno presenti i sei candidati del Partito Democratico al consiglio regionale, in modo da proseguire col confronto e l’ascolto delle persone.

“È significativo che Giani dedichi questa attenzione alla provincia di Pistoia, alle esigenze dei cittadini e alle istanze del Partito Democratico - ha commentato Galligani - abbiamo predisposto un programma, suddiviso per zone, con tante idee concrete per lo sviluppo locale, il sostegno ai più deboli e per le infrastrutture. Consegneremo tutte le proposte del Partito Democratico pistoiese direttamente a

Giani: siamo sicuri della sua sensibilità verso questi temi, dimostrata attraverso un dialogo costante con i cittadini e gli amministratori.

Giani è senza dubbio la migliore scelta per la Toscana forte e unita che vogliamo portare avanti”.

Fonte: Ufficio Stampa