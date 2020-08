Elisa Tozzi, candidata capolista Lega Firenze 2 "Siamo a un punto di svolta"

Elisa Tozzi, una lunga militanza nel centrodestra e due mandati da consigliere comunale a Reggello alle spalle, già responsabile provinciale fiorentina per gli enti locali della Lega, ora è candidata capolista nella lista Lega Toscana - Salvini Premier nella circoscrizione Firenze 2.

“Il mio percorso politico è iniziato nel 2008 nel mio comune e quando nel 2016 ho deciso di aderire alla Lega di Salvini nessuno credeva che un giorno la Lega sarebbe diventato il primo partito italiano, tantomeno che sarebbe riuscita ad affermarsi in una regione come la nostra, ancora oggi difficile ed ostica per chi fa politica da sempre nel centrodestra. Oggi il partito è cresciuto anche grazie al lavoro portato avanti nei singoli territori e adesso abbiamo una grande responsabilità: ho scelto di fare politica per il mio territorio ed è quello che intendo continuare a fare se sarò eletta consigliere regionale. Questa competizione elettorale sarà il vero punto di svolta per il centrodestra in Toscana in un momento storico complesso che bisogna affrontare con determinazione, visione e coraggio. La Toscana ha bisogno di uno svecchiamento che però non significa improvvisazione o vuota retorica del nuovo: Susanna Ceccardi ha esperienza e idee chiare e per questo è la persona giusta per la carica di futuro Governatore della Toscana.

L'autunno che sta per arrivare ci metterà di fronte a sfide non più rimandabili soprattutto sul fronte scuola e occupazione: lavoro, politiche di ricollocamento attivo, valorizzazione del comparto agricolo e della filiera agroalimentare, attenzione all'ambiente, tutela del territorio e supporto alle imprese e alle categorie produttive attraverso sgravi fiscali e semplificazione negli accessi ai finanziamenti: questi gli obiettivi al centro della mia agenda politica.

Sono lieta che il mio partito mi abbia dato fiducia e sono fiera di far parte di una squadra che riconosce alle donne il loro merito”.

ELISA TOZZI. Avvocato, 40 anni, mamma di Niccolò da 5. Vive e lavora a Reggello, ha un suo studio legale dove da 12 anni si occupa prevalentemente di diritto civile, commerciale e tributario. Consigliera comunale di Reggello dal 2012, è stata capogruppo della Lista Civica Nuova Reggello, nel 2017 ha corso per la carica di primo cittadino con la lista civica Reggello Domani. Oggi ricopre la carica di responsabile provinciale fiorentina per gli enti locali della Lega Salvini e consigliere regionale Anci Toscana.

