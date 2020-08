Eroina, arrestato per spaccio a Cascina

A Cascina, nel primo pomeriggio di oggi, 23 agosto, i carabinieri della Stazione di Navacchio, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno tratto in arresto un 48enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari operanti hanno sorpreso l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per analogo reato, in possesso di quasi 5 grammi e mezzo di eroina, suddivisi in 11 dosi e della somma in contanti di euro 348. Arrestato, è stato nuovamente posto ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, previsto per domani.